مصدر:خبر زيارة الكاظمي إلى واشنطن غير دقيق

مصدر:خبر زيارة الكاظمي إلى واشنطن غير دقيق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مسؤول في مكتب رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، حقيقة توجه رئيس الحكومة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، الأسبوع المقبل. وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه إن “المعلومات والأنباء، التي تحدثت عن سفر الكاظمي الى الولايات المتحدة الأمريكية، الاسبوع المقبل، غير دقيقة، فحتى الساعة لم يتم تحديد أي موعد لهذه الزيارة المرتقبة”. وبين، أن “ما يؤخر الزيارة هو الوضع الوبائي بسبب انتشار فيروس كورونا في أمريكا، خصوصاً وإنه في تصاعد مستمر، ولهذا إجراء الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، ربما يكون عبر الدائرة التلفزيونيَّة المغلقة بين مسؤولين عراقيين وأميركيين، كما حصل في الجولة الاولى”.

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