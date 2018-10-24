مصدر:خلافات بين عبد المهدي والعبادي

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي، اليوم الاربعاء، عن خلافات “حادة” بين رئيس الوزراء المُكلّف عادل عبد المهدي، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي بسبب استغلال الاخير منصبه واجراء تعيينات غير القانونية في بعض الوزارات.وافاد المصدر ، ان “هناك خلافات حادة بين رئيس الوزراء المُكلّف عادل عبد المهدي، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي بسبب التعيينات غير القانونية وغير الدستورية التي اجراها العبادي في بعض الوزارات”.واضاف ان “عبد المهدي ابلغ المقربين منه بانه سيُغيّر هيكلة رئاسة مجلس الوزراء والامانة العامة لمجلس الوزراء، حيث سيعمل على تقليص عدد المستشارين والعاملين في مكتب العبادي من الدرجات العليا كما انه سوف يستغني عن خدماتهم”.واوضح ان “عبد المهدي حذر رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من ثغرات وضعها العبادي ومعسكره السياسي لزرع (عبوات ناسفة) لإفشال مهمة تشكيل الحكومة”.واشار الى ان “العبادي استغل ازمة تشكيل الحكومة وعيّن قياديين مقربين منه وبارزين في حزب الدعوة الاسلامية كمستشارين حكوميين ومدراء عامين في وزارات الدولة.