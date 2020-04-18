آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
قمي:العراق واقعيا أصبح “محافظة إيرانية” والدور الأمريكي فيه أصبح من الماضي
نائب:جهة ميليشياوي حشدوية تهدد 6 مدراء عامين في الديوانية لتقديم استقالاتهم
فهمي:لاوجود دعم مطلق للكاظمي
ائتلاف المالكي:حكومة الكاظمي ما زالت في دور ” اليرقة”
مصدر:خلاف بين الحرامية في تحالفي الحلبوسي والخنجر حول الحقائب الوزارية
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
- رياضية
الأولمبية الدولية تطالب نظيرتها العراقية بالكشف عن الحسابات الختامية للسنوات الأربع الماضية
الاتحاد العراقي لكرة القدم:تأجيل الدوري الممتاز بسبب كورونا
إدارة ريال مدريد ليست مستعدة لإستعادة رونالدو
الاتحاد البرازيلي يستبعد استئناف المباريات قريباً
سدير:انتقال اللاعبين صفاء هادي ومهند علي إلى أوروبا بالخطوة الصحيحة
-
- تحقيقات
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
اتباع الصدر يقتحمون ساحة التحرير
الحكيم يقدم التعازي لعائلة سليماني
بالصور..العامري والخزعلي بتظاهرة حشدوية أمام السفارة الأمريكية بهتاف..عاشت إيران والموت لأمريكا
متظاهروا الناصرية يغلقون شركة ” كالة “الإيرانية في المحافظة
وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
-
- اذاعة INN