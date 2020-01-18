مصدر:خلاف بين حزبي طالباني وبارزاني بسبب مقتل عنصر من البيشمركة

مصدر:خلاف بين حزبي طالباني وبارزاني بسبب مقتل عنصر من البيشمركة
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السليمانية/شبكة أخبار العراق- أكد مصدر مطلع، السبت، عودة التوتر بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني على خلفية وفاة عنصر من البيشمركة تابع لحزب الاتحاد بقضاء الشقلاوة في مدينة اربيل.وأفاد المصدر ، إن “المواطن مجيد ابراهيم تم اعتقاله من قبل اسايش الحزب الديمقراطي وتوفي في السجن فيما تقول مديرية اسايش اربيل انه توفي منتحرا”.وأضاف انه “تم تشريح جثة المتوفي يوم امس في السليمانية وبانتظار نتائج التحقيق فيما هدد قادة في الاتحاد الوطني بتصعيد الموقف عبر رسائل تم ايصالها إلى مديرية الاسايش والمسؤولين في الحزب الديمقراطي في حال تبين انه توفي نتيجة التعذيب او تم قتله داخل السجن”.

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