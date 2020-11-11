مصدر:خلاف نيابي حول قانون الاقتراض والأكراد هددوا بالانسحاب

مصدر:خلاف نيابي حول قانون الاقتراض والأكراد هددوا بالانسحاب
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر نيابي مطلع، اليوم الأربعاء، بحصول خلافات داخل اجتماع اللجنة المالية حول قانون تمويل العجز المالي، فيما بيّن أن نوابا كرد هددوا بالانسحاب ما لم يتم تضمين المشروع رواتب موظفي إقليم كردستان.وذكر المصدر ، أن “اجتماع اللجنة المالية النيابية حول مشروع قانون تمويل العجز المالي، الذي عقد قبيل جلسة اليوم، شهد خلافات بين أعضاء اللجنة، حول قيمة القرض المزمع تقديمه للحكومة”.وأضاف، أن “خلافا حصل أيضا، حول رواتب موظفي إقليم كردستان، حيث هدد نوابٌ من إقليم كردستان بالانسحاب من الجلسة ومقاطعتها، حال عدم تضمين مشروع قانون تمويل العجز المالي، رواتب موظفي إقليم كردستان”.

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