مصدر:خمسة مرشحين لرئاسة الجمهورية

أربيل/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، عن طرح حزبي السلطة في كردستان خمسة مرشحين لتولي منصب رئاسة الجمهورية.وافاد، إن “هناك اجتماعات سرية جمعت الوطني والديمقراطي الكردستاني بعد انتخابات 12 أيار “، مبينا ان “حزبي السلطة في الاقليم اتفقا على النقاط الاستراتيجية المهمة التي تحدد العلاقة بينهما خلال تلك الاجتماعات للأربع سنوات القادمة”.وأضاف انه “من الامور المتفق عليها بينهم هو منح منصب رئيس الجمهورية الى الاتحاد الوطني الكردستاني مع تأكيد الديمقراطي للوطني ان المنصب حق لها”.واشار المصدر الى ان “هذه النقطة لم تناقش ولم تعلن خلال الاجتماعات الرسمية التي اعلن عنها لوسائل الاعلام والتي حدثت بين الطرفين في اربيل”، لافتا الى ان “موافقة الديمقراطي بمنح المنصب الى الوطني مرتبط بشروط وافق عليها الأخير حيث ان الديمقراطي رشح لمنصب رئاسة الجمهورية ثلاثة اشخاص وهم قياديون في الاتحاد الوطني الكردستاني وهم عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني عدنان مفتي وعضو المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني وسكرتيرة برلمان اقليم كردستان بيكرد طالباني ورئيس الجمهورية الحالي فؤاد معصوم “.وتابع “اما الاشخاص الذين في نية الوطني ترشيحهم للمنصب فهم وزير الموارد المائية الاسبق وهو عديل الرئيس الجمهورية السابق جلال طالباني لطيف رشيد والشخص الاخر وهو عالم الفيزياء النووية والقيادي في المجلس المركزي للاتحاد الوطني الكردستاني محمد صابر”.يشار الى ان خلال انتخابات 12 ايار حصل الديمقراطي الكردستاني على 28 مقعدا وحصل الوطني على 18 مقعدا مما ادى الى تغيير المعادلة في كردستان مقارنة مع الانتخابات السابقة واصبح للبارتي الكلمة في اطار التغيير الذي طرأ على هذه المعادلة وعلى اساسها سيتم ادارة اقليم كردستان أيضا.