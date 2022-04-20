مصدر:دعوى قضائية على النائب مشعان الجبوري بالطعن بشهادته الدراسية

مصدر:دعوى قضائية على النائب مشعان الجبوري بالطعن بشهادته الدراسية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رفع السياسي قتيبة الجبوري دعوى قضائية على النائب مشعان الجبوري.وبحسب مصدر قانوني ، فإن المرافعة تعقد اليوم الأربعاء، بناء على دعوى من قتيبة الجبوري للطعن بعضوية مشعان الجبوري البرلمانية.ولفت إلى أن أساس الدعوى استند على الطعن بصحة الشهادة الدراسية الخاصة بمشعان الجبوري.

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