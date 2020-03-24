مصدر:رؤساء الجامعات المرشحين لرئاسة الوزراء ” اعتذروا”

مصدر:رؤساء الجامعات المرشحين لرئاسة الوزراء ” اعتذروا”
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 بغدا/ شبكة اخبار العراق- كشف مصدر نيابي, الثلاثاء، عن اعتذار رؤساء الجامعات العراقية عن ترشحيهم لرئاسة الوزراء، مؤكدا أن رؤساء الجامعات ابلغوا القوى الشيعية بذلك.وافاد المصدر ، إن “رؤساء الجامعات ابلغوا القوى السياسية اعتذارهم عن تسمية احدهم كبديل للزرفي في رسائل منفردة بعد ان تمت مفاتحهم عن طريق اللجنة السباعية”.واضاف المصدر انه ” بعد اعتذار رؤساء الجامعات اتجهت بوصلة القوى الرافضة للزرفي الى البحث في مؤسسة القضاء لانها تملك استقلالية كاملة ولها مقبولية لدى الشارع العراقي”.وكانت مصادر مطلعة كشفت في وقت سابق عن ترشيح القوى الشيعية لرئيس الجامعة التكنولوجية احمد الغبان ومنير السعدي ، ومحسن الظالمي رئيس جامعة الكوفة السابق لمنصب رئيس الوزراء.

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