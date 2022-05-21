مصدر:زيارة بارزاني إلى السليمانية لتقريب وجهات النظر

مصدر:زيارة بارزاني إلى السليمانية لتقريب وجهات النظر
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اوضح مصدر مطلع، اليوم السبت، سبب زيارة بارزاني الى السليمانية غداَ الأحد.وقال المصدر : إن “رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني سيزور السليمانية، يوم غد الاحد،  للاجتماع مع الاطراف السياسية والتباحث حول ملفات عدة وتقريب وجهات النظر بين مكونات البيت الكردي”.

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