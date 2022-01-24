مصدر:زيباري يترأس وفد حزب بارزاني إلى بغداد لإستمالة الأصوات لرئاسة الجمهورية

مصدر:زيباري يترأس وفد حزب بارزاني إلى بغداد لإستمالة الأصوات لرئاسة الجمهورية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- افاد مصدر سياسي مطلع ، الاثنين، بوصل وفد من الحزب الديمقراطي الكردستاني الى بغداد.واضاف المصدر ؛ ان وفدا رفيع المستوى من الديمقراطي الكردستاني وصل الى بغداد  لحسم منصب رئاسة الجمهورية.وأضاف المصدر، ان الوفد برئاسة مرشح الديمقراطي للمنصب هوشيار زيباري، ويضم الوفد كل من القياديين في الديمقراطي الكوردستاني جعفر امينيكي، شوان محمد طه واوميد صباح.وشدد الحزب الديمقراطي الكوردستاني في وقت سابق من اليوم الاثنين، على أن منصب رئيس الجمهورية استحقاق للكرد إلا أنه ليس ملكاً لأحد.وكان مصدر مطلع في الاتحاد الوطني الكوردستاني، اكد على، أن “المجلس القيادي للاتحاد عقد اجتماعاً مغلقاً في محافظة السليمانية، برئاسة الرئيس المشترك للحزب بافل طالباني، بحث مرشحه لمنصب رئيس جمهورية العراق، وصادق بالإجماع على أن يكون (برهم صالح) المرشح الوحيد للمنصب”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *