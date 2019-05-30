مصدر:سائرون وبدر تقودان حراكا لتغيير الخارطة السياسية في مجلس الديوانية

مصدر:سائرون وبدر تقودان حراكا لتغيير الخارطة السياسية في مجلس الديوانية
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النجف/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع بمجلس محافظة النجف، الخميس، عن وجود تحركات تقودها كتلتا “بدر” و “سائرون” بالتعاون مع كتل أخرى لتغيير الخارطة السياسية في المحافظة.وافاد المصدر، إن “كتلتي بدر وسائرون، من أهم الكتل في مجلس محافظة النجف الأشرف، بدأتا منذ أيام، باجتماعات ولقاءات مكثفة سعياً لتشكيل تحالف داخل المجلس، وتشكيل كتلة كبيرة تستطيعان من خلالها تغيير الخارطة السياسية بالمحافظة”.وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن “عدداً من أعضاء كتلة الوفاء الموجودة في المجلس، انضموا لهذه المساعي”.وبشأن أهداف الكتلة التي يجري العمل على تشكيلها، أوضح المصدر، أن “هذه الكتلة ستعمل على تغيير عدد من المناصب المحلية، كما ستعمل على احداث إصلاحات في المحافظة، فيما لو نجحت بتشكيل أغلبية داخل المجلس”.

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