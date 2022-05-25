مصدر:سباق بين الحلبوسي والخنجر في دفع المال لشراء بعض شيوخ الانبار

مصدر:سباق بين الحلبوسي والخنجر في دفع المال لشراء بعض شيوخ الانبار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع في محافظة الانبار، الأربعاء ، عن وجود سباق بين رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر لاستقطاب الشخصيات المؤثرة مقابل أموال مالية ضخمة.وقال المصدر ، إن “حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي خصص مبالغ مالية ضخمة لاستقطاب الشخصيات المؤثرة في المجتمع الانباري لصالح حزبه فيما سلك رجل الاعمال خميس الخنجر نفس الوسيلة”، مبينا أن “الخنجر والحلبوسي اتجها نحو استقطاب الشخصيات المؤثرة بعد تصاعد الرفض من قبل الشخصيات العشائرية والوجهاء ضد ممارسات الحلبوسي في المحافظة”.واضاف المصدر ان”عددا من الشخصيات المؤثرة ترى ان الرهان على الحلبوسي والخنجر يعدان خسارة ومضيعة وقت ولا يمكن التمسك بهما لاعتبارات اصبحت واضحة المعالم”.وأوضح، ان “الشخصيتين انفقتا مبالغ مالية ضخمة لكسب ود بعض الشيوخ والوجهاء المؤثرين واصبحت بورصة التلاعب والتأييد لكل طرف من بعض الشخصيات وسيلة لاستحواذ على تلك المبالغ المخصصة”، مؤكدا ان “وجود توجه نحو شخصيات اخرى خلال المرحلة المقبلة مما يؤدى الى خسارة الشخصيتين من نفوذهما في محافظة الانبار والمحافظات الاخرى”.يشار الى ان احد شيوخ ووجهاء محافظة الانبار كشف في وقت سابق، عن وجود صراعات سياسية بين الحلبوسي والخنجر لاستحواذ على المناصب العليا في المحافظات المحررة.

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