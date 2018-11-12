مصدر:سحب ملايين الدولارات من البنك المركزي العراقي بطرق “مزورة”!

مصدر:سحب ملايين الدولارات من البنك المركزي العراقي بطرق “مزورة”!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- ذكر مصدر مطلع، ان اكثر من 8 آلاف فاتروة مزورة سحبت اموالها من البنك المركزي العراقي وان اموال العراق تهرب بأكثر من طريقة .قال الاكاديمي والخبير الاقتصادي، طارق الشيخ، في لقاء تلفزيوني اليوم،ان “اموال العراق تسرق وبشكل علني”، مؤكدا انه “اكثر من 8 آلاف فاتورة مزورة سحبت اموالها من البنك المركزي، علما ان المسألة عرضت على مدير البنك، علي العلاق، ولم يتم اتخاذ أي اجراء حتى الان”.واضاف الشيخ اثناء اللقاء ان “مدير كمارك هولير اربيل، ادهم كمال درويش، ابلغ البنك المركزي في كتاب رسمي بان هذه الوثائق جميعها مزورة، وبان هنالك 3299 تصريحة كمركية تبين بانها كلها غير صحيحة”، مسترسلا “ليطلع الشعب العراقي اين تذهب امواله”.كما عرض اثناء اللقاء ، وثيقة مزورة اخرى بمبلغ 14 مليون و 875 الف دولار لدخول مواد كهربائية وبلاستيكية على منفذ ابراهيم الخليل، اضافة الى شهادة منشأ، مؤكدا انه لم يقم البنك المركزي بأي رد على هذه الكتب والمناشدات .

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