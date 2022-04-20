مصدرسياسي:الحلبوسي سيغادر التحالف الثلاثي

مصدرسياسي:الحلبوسي سيغادر التحالف الثلاثي
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، عن زيارة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي رفقة رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر إلى أربيل.وأفاد المصدر، إنه “كان من المقرر أن يزور الحلبوسي رفقة الخنجر مدينة أربيل اليوم للاجتماع مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني”.وأضاف أن “الزيارة تأجلت بسبب امتعاض الحلبوسي والتصدعات الموجودة في تحالف السيادة فضلا عن احتجاج الحلبوسي على تصرفات نائبه الأول حاكم الزاملي، وقد أبلغ بارزاني بوجود نية لديه بمغادرة التحالف الثلاثي”.وكشفت مصادر سياسية عن وجود انشقاقات في تحالف السيادة، فضلا عن امتعاض من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على تصرفات نائبه الأول حاكم الزاملي.

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