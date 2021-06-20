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حزب طالباني مستاء من القصف التركي في السليمانية
يوحنا:الجلسات البرلمانية المقبلة خالية من الاستجوابات
مصدرسياسي:رسالة للكاظمي “كفى تلاعب الحلبوسي بدوائر المحافظات المحررة لأغراض انتخابية”
صالح:الفساد هو الاقتصاد السياسي للعنف والفوضى واضعاف الدولة وانتهاك السيادة
الإعلام النيابية:عمليات فساد كبرى تجري في أمانة بغداد لتشويه العاصمة
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باكستان تمنع استخدام قواعدها الجوية للعمليات الأمريكية في افغانستان
مرشح خامئني ورجل الإعدامات الأول في إيران يفوز بمنصب الرئاسة
غداً.. رجل الإعدامات الأول في إيران رئيساً لها
الرئيس التونسي يدعو إلى الحوار الوطني لتشكيل نظام سياسي جديد
اليونسيف ترحب بقرارات قمة مجموعة السبع بتسريع طرح لقاحات آمنة ضد فيروس كورونا
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- اراء ومقالات
- اقتصادية
صالح:الفساد هو الاقتصاد السياسي للعنف والفوضى واضعاف الدولة وانتهاك السيادة
تقرير:العراق من بين أكبر مستوردي الأسلحة في العالم
وزارة التخطيط:ارتفاع معدل التضخم في العراق إلى 5.6%
ائتلاف المالكي:الكاظمي استغل الغياب البرلماني وارسل200 مليار دينار إلى الإقليم
حزب كردي:رفع أسعار الوقود في الإقليم سرقة جديدة من قبل العائلة البارزانية
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- رياضية
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إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
أهالي السليمانية وحلبجة يطالبون بالإنفصال عن حكومة البارزاني والتعامل المباشر مع بغداد
لن يكشف عن قتلة النشطاء والمتظاهرين إلا بعد إلغاء ميليشيا الحشد الإرهابية
إيران تمنح الصين مشاريع استراتيجية في العراق بحكم النفوذ
شركة أمريكية متعاقدة مع البنتاغون تمول ميليشيات الحشد عن طريق الفياض والعامري
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تقرير:واشنطن باعت العراق إلى إيران والبلد أصبح القلب النابض لمشروعها التوسعي في المنطقة
رايتس ووتش:عمليات اغتيال الناشطين والمتظاهرين والصحفيين ثلثها نفذت في “عهد الكاظمي”
صواريخ إيران الباليستية لدى ميليشيا الحشد والحوثيين وعواقبها المزعزعة لأمن المنطقة
الكاظمي تحت أمرة ميليشيا الحشد والفشل المستمر
لامستقبل للعراق في ظل الحكم الشيعي الولائي
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