مصدر:شروط الحلبوسي للإتفاق على جلسة الحوار جاءت بموافقة حزب بارزاني والتيار

مصدر:شروط الحلبوسي للإتفاق على جلسة الحوار جاءت بموافقة حزب بارزاني والتيار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مقرب من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي،الاحد،عن تفاصيل جديدة بشأن المبادرة التي طرحها الأخير، والمتعلقة بجلسات الحوار الوطني لحل الأزمة السياسية.وقال المقرب،إن “المبادرة السياسية التي طرحها الحلبوسي، جاءت والتوافق ما بين تحالف السيادة والتيار الصدري والحزب الديمقراطي الكوردستاني”، مبينا أن “هذه المبادرة مدعومة من هذه الأطراف الثلاثة”.كما أشار المصدر إلى أن “التواصل ما بين اطراف تحالف (انقاذ وطن) مازال مستمرا وهناك الكثير من الخطوات تأتي بالتنسيق ما بين هذه الأطراف الثلاثة وآخرها المبادرة التي اعلن الحلبوسي، والتي ستكون مدعومة قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، راعي جلسات الحوار الوطني”.وشدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في وقت سابق من صباح اليوم، على ضرورة الإتفاق على جملة من الأمور قبل المضي بعقد جلسات الحوار الوطني المقبلة أبرزها تحديد موعد لإجراء الانتخابات مبكرة في البلاد.

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