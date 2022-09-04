مصدر:شروط الحلبوسي للإتفاق على جلسة الحوار جاءت بموافقة حزب بارزاني والتيار

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الخدمات النيابية:س” نتابع” تنفيذ المشاريع المدرجة على قانون الأمن الغذائي والتنمية
نائب:الفائض المالي سرق من خلال قانون الأمن الغذائي والتنمية
نواب:حكومة الإقليم ما زالت تسرق نفط كركوك والموصل وديالى دون رادع من الحكومة الاتحادية
صالح:القضاء على تهريب المال العام يحتاج إلى رقابة فاعلة
رئيس كتلة:تواطؤ بين وزارة النفط وشركتي كار وبازيان برفع أسعار الوقود في كركوك والموصل
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