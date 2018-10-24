مصدر:شواني وزيرا للعدل

السليمانية/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، الاربعاء، عن قرار المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني، تسمية خالد شواني، مرشحاً لوزارة العدل في الحكومة الجديدة.وخالد شواني، سياسي كردي، وعضو المجلس السياسي في الاتحاد الوطني، شغل في الدورة السابقة، منصب مستشار الرئيس العراقي فؤاد معصوم، والمتحدث باسمه.وافاد المصدر، إن “المكتب السياسي للاتحاد الوطني، عقد اجتماعاً له اليوم، برئاسة النائب الأول للأمين العام للاتحاد الوطني كوسرت رسول، وقرر خلاله تسمية عضو المجلس القيادي في الاتحاد خالد شواني، مرشحاً لوزارة العدل في الحكومة الجديدة”.وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن “المكتب السياسي قرر أيضاً تشكيل لجنة برئاسة عمر فتاح وعضوية قوباد طالباني، لبحث الحوار مع الأطراف والكتل الكردستانية، بخصوص تشكيل حكومة جديدة في إقليم كردستان، بعد اعلان نتائج الانتخابات”.