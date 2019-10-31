مصدر:صالح يبلغ الصدر إقالة عبد المهدي عن طريق البرلمان

مصدر:صالح يبلغ الصدر إقالة عبد المهدي عن طريق البرلمان
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق – كشف مصدر سياسي عراقي، الخميس، عن وجود تواصل بين الرئيس العراقي، برهم صالح، وزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لإقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي خلال أيام.واضاف المصدر قوله، إن “التواصل كان موجودا في وقت سابق بين صالح والصدر، لكنه عُزز الثلاثاء وامس الاربعاء”، مبينا أن “الطرفين يبحثان إقالة عبد المهدي داخل قبة البرلمان”.وأضاف المصدر، أنه  “من الممكن أن تشهد الساعات المقبلة موقفا من الرئيس العراقي برهم صالح يتعلق بمصير حكومة عبد المهدي”.وفي وقت سابق، اعتبر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، أن عدم استقالة رئيس وزراء العراق الحالي عادل عبد المهدي، سيحول البلاد إلى سوريا أو اليمن.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *