مصدر:صالح يجتمع بالرئاسات الكردية الثلاث في أربيل لبحث العلاقة بين بغداد وأربيل

مصدر:صالح يجتمع بالرئاسات الكردية الثلاث في أربيل لبحث العلاقة بين بغداد وأربيل
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- افاد مصدر سياسي مطلع، اليوم الخميس (29 نيسان 2021)، بعقد اجتماع بين رئيس الجمهورية، برهم صالح، والرئاسات الثلاث في إقليم كردستان.وقال المصدر، إن “صالح عقد اجتماعاً مع رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني، ورئيس الحكومة مسرور بارزاني، ورئيسة برلمان إقليم كردستان العراق، ريواز فائق، لبحث آخر التطورات السياسية والملفات العالقة بين بغداد واربيل”.وأشار إلى أن “من المقرر عقد مؤتمر صحفي مشترك بين الأطراف المجتمعة، بعد انتهاء الاجتماع”.ويوم أمس الأربعاء، وصل رئيس الجمهورية برهم صالح إلى عاصمة إقليم كردستان.وذكر بيان رئاسي، أن “رئيس الجمهورية برهم صالح وصل إلى أربيل لبحث الاوضاع السياسية في البلاد، وأهمية تعزيز التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان من أجل حسم المسائل العالقة وفقا للدستور”.

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