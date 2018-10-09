مصدر:صالح “يسرح” المستشار الأقدم في رئاسة الجمهورية

مصدر:صالح “يسرح” المستشار الأقدم في رئاسة الجمهورية
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر في رئاسة الجمهورية، الثلاثاء، ان رئيس الجمهورية برهم صالح، “سرح” المستشار عبد اللطيف جمال رشيد من منصبه كمستشار اقدم في الرئاسة.وافاد، ان “برهم استدعى جميع موظفي الرئاسة، لمعرفة تفاصيل عن عملهم واوقات دوامهم”، لافتا الى انه “سحب عقودا ومنازلا كانت مسجلة باسماء موظفين ومستشارين في الرئاسة”. وأضاف، ان “تسريح المستشار لطيف رشيد، لم تحدد أسبابه”، مرجحا ان “تكون هذه الإجراءات ضمن حملة يقوم بها الرئيس لتنظيم أمور المكتب وموظفي الرئاسة”.في موازاة ذلك، كشف موظف في الرئاسة، رفض الكشف عن اسمه، انه “تفاجأ بالتحاق موظفين جدد في اليوم الأول من وصول صالح الى القصر الجمهوري”، لافتا الى ان “هؤلاء كانوا (فضائيين) اذ لم نرهم طيلة مدة الرئيس السابق فؤاد معصوم”.وانتخب مجلس النواب في ( 2تشرين الأول) برهم صالح رئيسا للجمهورية، في ظل تنافس غير مسبوق بين الأكراد على المنصب.يذكر ان عبد اللطيف رشيد هو قيادي في حزب الاتحاد الوطني ورشح لرئاسة الجمهورية بصفة مستقل وفشل.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *