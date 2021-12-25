مصدر:صراع بين المالكي والحكيم والخزعلي حول منصب محافظ بابل لسرقة المال العام

مصدر:صراع بين المالكي والحكيم والخزعلي حول منصب محافظ بابل لسرقة المال العام
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، اليوم، عن وجود تحركات جدية لاجبار محافظ بابل وكالة على تقديم استقالته.وافاد المصدر : ان “حراك يقوده ائتلاف دولة القانون وكتلة صادقون يدفع باتجاه الضغط على المحافظ وكالة حسن منديل لتقديم استقالته”.واضاف المصدر ان “الخلاف حاليا قائم بين تيار الحكمة من جهة وائتلاف دولة القانون وكتلة صادقون ( العصائب ) من جهة اخرى”.واوضح المصدر ان “مفاوضات تجري حاليا بين الحكمة ودولة القانون بشأن الوصول لتفاهمات يبقى بموجبها حسن منديل الذي يدير المحافظة وكالة، فيما تسعى كتلة صادقون التي ينتمي لها النائب الثاني وسام اصلان على عقد تفاهم مع دولة القانون والمضي باتجاه دفع منديل لتقديم أستقالته وتكليف اصلان بادارة المحافظة”.وتابع المصدر ان “منديل استمر بادارة المحافظة وكالة بعد اقالة كرار العبادي وهذا المنصب كان من حصة حزب الدعوة، وبالتالي فان كتلة المالكي تطالب باعادة المنصب لها او هي من تقود التفاهما،يذكر ان (منديل) هو أحد ابواب عمار الحكيم لسرقة المال العام ولايختلف عن محافظ البصرة السابق الهارب ماجد النصرواي.

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