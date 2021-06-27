مصدر:ضغوطات سياسية من أجل إعادة أحد مرشحي حزب الحلبوسي الى الانتخابات

مصدر:ضغوطات سياسية من أجل إعادة أحد مرشحي حزب الحلبوسي الى الانتخابات
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الأحد، عن وجود ضغوطات  سياسية كبيرة من أجل اعادة احد مرشحي حزب تقدم الى العملية الانتخابية، رغم  شموله باجتثاث البعث.وقال المصدر: ان “النائب الحالي عن حزب تقدم كريم أبو سودة، وفق تدقيق المفوضية والجهات المختصة الاخرى، تبين شموله بإجراءات هيئة المساءلة والعدالة، لكن ضغوطات سياسية كبيرة تمارس على الجهات المختصة، للسماح لمرشح حزب تقدم بالمشاركة بالعملية الانتخابية، رغم شموله باجتثاث البعث”.

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