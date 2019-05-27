مصدر:عبد المهدي الوسيط الإيراني قريبا في واشنطن

مصدر:عبد المهدي الوسيط الإيراني قريبا في واشنطن
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي، اليوم الاثنين، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيتوجه خلال الايام المقبلة الى الولايات المتحدة للتباحث بشأن  الدفاع عن ايران ومراعاة الوضع العراقي فيما يتعلق بالتصعيد المتبادل بين امريكا وايران.وافاد المصدر ، ان “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ينوي زيارة واشنطن في الايام القليلة المقبلة، لبحث موضوع العقوبات على إيران وضرورة مراعاة الوضع العراقي بشأن الصراع بين واشنطن وطهران”.وبين ان “عبد المهدي سيبحث ايضا في واشنطن ملف الحرب على الإرهاب وإعمار المدن المُحررّة من تنظيم داعش الارهابي والوجود الامريكي العسكري في العراق”.واشار المصدر الى ان “عبد المهدي يريد إقناع واشنطن بأن تمنح العراق إعفاءً مفتوحا من الالتزام بعقوباتها الاقتصادية الخانقة على إيران لدعم اقتصاد الاخيرة لكن واشنطن تريد ايضا ان تلعب كبرى شركاتها أدوارا محورية في العراق.

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