مصدر:عبد المهدي تسلم أسماء المرشحين للحقائب الوزارية الباقية

مصدر:عبد المهدي تسلم أسماء المرشحين للحقائب الوزارية الباقية
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بغداد/شبكة أخبار العراق- افاد مصدر سياسي، اليوم الاربعاء، بوصول أسماء مرشحي الوزارات المتبقية في الحكومة إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، مبيناً إن هناك خلاف على بعض الأسماء خاصة رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري المرفوض من بعض القوى السنية.واضاف المصدر ، إن “أسماء مرشحي وزارة الدفاع وصلت لعبد المهدي وهم العميد المتقاعد صلاح الحريري، ونجاح الشمري، واللواء المتقاعد هشام الدراجي، ورئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري وقوى سُنية ترفض توّلي الجبوري حقيبة الدفاع لانه فاسد وفاشل .وتابع المصدر، ان “الحزبان الديمقراطي والوطني الكردستانيان اتفقا على ترشيح القاضي فاروق أمين لحقيبة وزارة العدل وعبد المهدي يريد تقديم القاضي أركان قادر لتولي هذا المنصب”.واضاف، ان “عبد المهدي يريد تقديم سفانة الحمداني، بشكل رسمي لتوّلي وزارة التربية بعد ترشيحها من قبل تحالف البناء وتحديدا من خميس الخنجر وينتظر اتفاقا سياسيا بشأنها”.فيما اكد ان “الخلافات بين اللجنة السُداسية بين تحالفي الفتح وسائرون بشأن اصرار البناء على ترشيح قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب المُحال على التقاعد الفريق الركن عبد الغني الاسدي لوزارة الداخلية وهو مدعوم من نوري المالكي وهادي العامري وأبو مهدي المهندس وفالح الفياض وسُنة البناء”.وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، قد دعا يوم امس الثلاثاء في مؤتمر صحفي الكتل السياسية الى حسم مرشحيها للوزارات الشاغرة بأقرب وقت ممكن.وبعد مرور 7 أشهر على منح الثقة لحكومة عبد المهدي، إلا أن أربع وزارات ما زالت شاغرة لعدم التوافق بين القوى السياسية، من بينها ثلاث وزارات سيادية هي الدفاع والداخلية والعدل إضافة إلى وزارة التربية.

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