مصدر:عبد المهدي سيحسم باقي كابينته مساء اليوم

بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مسؤول عن عقد اجتماع مساء اليوم في مكتب رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي في منطقة العلاوي، وسط العاصمة بغداد، يضم قادة الكتل والأحزاب السياسية.وافاد المصدر ،ان عبدالمهدي سيعقد اجتماعاً مساء اليوم في مكتبه بالعلاوي(خارج المنطقة الخضراء المحصنة) يضم قادة الكتل والأحزاب السياسية المشاركة في حكومته الجديدة،مبينا ان هدف الاجتماع هو حسم الخلافات على اسماء الوزراء الثمانية، غير المصوت عليهم من قبل مجلس النواب. مبينا ان هناك خلافات كبيرة بين القوى السياسية، فبعضها ترفض اسماء معينة لتولي اي حقيبة وزارية في حكومة عادل عبدالمهدي، الأمر الذي دفع رئيس الوزراء الى عقد هذا الاجتماع قبل يوم من موعد انعقاد جلسة مقررة لمجلس النواب .