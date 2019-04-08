مصدر:عبد المهدي سيزور أربيل بعد تشكيل حكومة مسرور

أربيل/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر كردي مطلع، الاثنين 8 نيسان، 2019، إن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي أبلغ القيادات الكردية بنيته زيارة اقليم كردستان قريباً.وأفاد المصدر ، أن “عبد المهدي ابلغ القيادات الكردية برغبته زيارة مدينة اربيل لإنهاء الكثير من المسائل الخلافية والجدلية حول عدد من القضايا، ومنها بالتفاصيل قضية تصدير النفط وتسليم الايرادات الى بغداد والمنافذ الحدودية”.وفيما يخص توقيت الزيارة كشف المصدر أنه” بعد الانتهاء من تشكيل حكومة الاقليم، سيتوجه عبد المهدي لأربيل”.وأضاف أن، “رئيس الوزراء ينتظر تشكيل الحكومة الجديدة التي سيرأسها مسرور بارزاني لان الحكومة الحالية هي حكومة تصريف اعمال ولا يمكنها الاتفاق على قضايا مصيرية”.وتمر العلاقة بين المركز والاقليم بفترة هدوء اعقبت تولي عبد المهدي رئاسة الحكومة العراقية وهو امر لاقى ترحيباً كردياً.