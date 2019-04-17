مصدر:عبد المهدي سيوقع 13 اتفاقية تعاون مع العربية السعودية

مصدر:عبد المهدي سيوقع 13 اتفاقية تعاون مع العربية السعودية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد مصدر سياسي مطلع، اليوم الاربعاء، ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ينوي إبرام 13 اتفاقية تعاون مع السعودية في مختلف مجالات الاقتصاد والطاقة.وافاد المصدر ، ان “عبد المهدي سيزور السعودية اليوم، برفقة وزراء الخارجية والكهرباء والنفط والتجارة ومديري جهازي المخابرات والامن الوطني”، مبينا انه “سيلتقي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وقد يلتقي ولي العهد محمد بن سلمان”.واضاف المصدر ان “عبدالمهدي ينوي إبرام 13 اتفاقية تعاون مع السعودية في مختلف مجالات الاقتصاد والطاقة وفتح المعبر البري بين البلدين وعودة منح التأشيرات من بغداد والرياض وفقا لضوابط يتم التوافق عليها وعمليات إعادة إعمار المناطق المُحرّرة من سيطرة تنظيم داعش الارهابي”.واشار الى ان “رئيس الوزراء يتسلّح برسالة مفادها بأن العراق يتحرك وفقا لمصالحه أولا وهو يعلن أيضا أنه لا يصطف مع أحد على حساب الآخر، وان بغداد لا تصطف مع محور ضد آخر، وان العراق يريد ان يساهم بتقريب وجهات النظر بين السعودية وإيران”.

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