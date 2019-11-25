آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
ائتلاف النصر:لن نسمح بتمرير فقرات سائبة في قانون الانتخابات الجديد
مصدر:عبد المهدي في مدينته الناصرية التي قتل واصاب من شبابها نحو 3267 منتفض ضد الفساد والطغيان
قيادي كردي:بنس ابلغ الأطراف الكردية عن القلق الأمريكي من النفوذ الإيراني الكبير على القرار العراقي
نائب كردي:حكومة عبد المهدي خضعت لشروطنا النفطية والمالية
الغضبان:المباحثات النفطية والمالية مع الوفد الكردي كانت ” ايجابية”
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
نائب كردي:حكومة عبد المهدي خضعت لشروطنا النفطية والمالية
الغضبان:المباحثات النفطية والمالية مع الوفد الكردي كانت ” ايجابية”
الاقتصاد النيابية:حكومة كردستان تمنع دخول موظفي ديوان الرقابة لتدقيق صرفيات موازناتها
إيران:العراق يستورد بين 1100 الى 1200 ميغاواط كهرباء من بلادنا
نائب:دخول مواد مسرطنة إيرانية للعراق من قبل الميليشيات المتنفذة
-
- رياضية
- تحقيقات
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
السيطرة على الحاجز الأول من جسر السنك من قبل المتظاهرين
شباب ميسان الثائر يغلقون مكتب التلفزيون الرسمي في المدينة
اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
-
- اذاعة INN