مصدر:عبد المهدي في مدينته الناصرية التي قتل واصاب من شبابها نحو 3267 منتفض ضد الفساد والطغيان

بغداد/شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مطلع، الإثنين (25 تشرين الثاني 2019) بتوجه رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، إلى مدينة الناصرية برفقة أمين وأعضاء بمجلس الوزراء وقيادات عسكرية.

وقال المصدر ، إن “رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، توجه إلى مدينة الناصرية برفقة أمين وأعضاء بمجلس الوزراء وقيادات عسكرية”.

وشهدت مدينة الناصرية، خلال اليومين الماضيين، اشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية، تخللها استخدام للقنابل المسيلة للدموع، والرصاص الحي، ما أسفر عن مقتل واصابة العشرات من المتظاهرين.

وكان قائد شرطة ذي قار، محمد القريشي اتهم “طرفا ثالثا”، باستهداف المتظاهرين والقوات الأمنية على حد سواء.

ومنذ الـ25 من تشرين الأول الماضي، تشهد مناطق عدة من محافظة ذي قار، تظاهرات، على غرار العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، تخللها حرق لمقار عدة أحزاب وفصائل مسلحة، وقطع لطرق وجسور، ما اسفر عن مصادمات مع القوات الأمنية، خلفت أكثر من 3267 بين شهيد وجريح .يذكر ان عبد المهدي من مدينة الناصرية.