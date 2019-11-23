مصدر:عبد المهدي وافق على الشروط الكردية فيما يخص الموازنة مقابل دعم بقاءه

أربيل/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر كردي مطلع، السبت، عن تفاصيل ’’الاتفاق النهائي” بين إقليم كردستان والحكومة المركزية حول موازنة 2020.وقال المصدر ، ان “وفدا من حكومة اقليم كردستان برئاسة وزير الاقليم خالد شواني سيزور بغداد منتصف الأسبوع المقبل، لبحث الاتفاق مع بغداد على حصة الاقليم من الموازنة والاوضاع المالية بين بغداد واربيل”.واضاف ان “هناك اتفاقا مبدئيا لتسليم ٢٥٠ الف برميل نفط لبغداد مقابل تعهد الحكومة الاتحادية بدفع رواتب الموظفين كاملة رواتب البيشمركة بالاضافة الى تسليم اربيل نسبة ١٣ % من الموازنة وسيسلم الاقليم يوميا النفط وايرادات المعابر للحكومة “.واشار الى ان “بغداد بانتظار توقيع الاتفاق النهائي مع الاقليم لتقوم الحكومة بإرسال الموازنة الى البرلمان”.وقال النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني، حسن آلي، الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2019) إن المفاوضات بين بغداد وأربيل سيتم استئنافها في الأسبوع المقبل.وقال آلي في حديث صحفي، إن “عدم الاتفاق بين بغداد وأربيل أجل المصادقة على مشروع موازنة عام 2020 لأن مجلس الوزراء ينتظر الاتفاق بين الطرفين على نسبة الإقليم”.وأضاف، أن “الحوارات التي تأجلت بسبب التظاهرات سيتم استئنافها الأسبوع المقبل لغرض إتاحة الفرصة للحكومة لإرسال مشروع الموازنة للبرلمان للتصويت عليه بالسرعة الممكنة لتتمكن الحكومة من تنفيذ مطالب المتظاهرين”.ولفت إلى أنه “سيتم النقاش حول حصة الإقليم واستمرار توزيع الرواتب والحوار بشأن تسليم أربيل للمستحقات النفطية مقابل تعهد بغداد بتنفيذ الالتزامات المالية التي بذمتها”.