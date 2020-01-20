مصدر:علي شكري المرشح لرئاسة الوزراء

مصدر:علي شكري المرشح لرئاسة الوزراء
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر في تحالف الفتح, الاثنين, عن توصل الكتل السياسية مع رئيس الجمهورية برهم صالح بتكليف وزير التخطيط السابق والمستشار في رئاسة الجمهورية علي الشكري لرئاسة مجلس الوزراء لمرحلة انتقالية محددة, مؤكدا ان اعلان التكليف سيكون قريبا جدا.وأفاد المصدر، إن “اجتماع رئيس الجمهورية برهم صالح بالكتل السياسية بشأن حسم ازمة تكليف رئيس للحكومة افضت الى اتفاق الجميع على تكليف المستشار في رئاسة الجمهورية علي الشكري لشغل منصب رئيس مجلس الوزراء”.وأضاف المصدر، أن “التكليف سيحدد الحكومة المقبلة بمدة محددة حيث ستكون انتقالية تعمل على اجراء انتخابات مبكرة”، مؤكدا أن “اعلان التكليف سيعلن قريبا جدا”.

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