مصدر:علي شكري المرشح لرئاسة الوزراء

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حزب طالباني:سبب غياب النواب الكرد عن جلسات البرلمان التهديد من قبل ميليشيات الحشد
الخالدي:رئيس الجمهورية سيعلن اليوم أسم المرشح لرئاسة الوزراء
الأمم المتحدة ترفض استخدام القوة المميتة وأساليب القمع ضد الشعب العراقي المطالب بحقوقه المشروعة
نائب:البرلمان العراقي فاشل بأمتياز
مصدر:أكبر قاعدة أمريكية في المنطقة ستكون في أربيل كخطوة تصعيدية ضد حكومة وبرلمان الميليشيات
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النزاهة النيابية تطالب بتدقيق جولة التراخيص النفطية الخامسة
وزارة الكهرباء:إيران تخفض تزويد العراق بالغاز الطبيعي
القانونية النيابية:مجلس النواب لم يصوت على منح حكومة عبد المهدي صلاحية إرسال موازنة 2020
نائب:اِتفاق بين بغداد وأربيل على سرقة المال العام
المالية النيابية:اتفاقية العراق- الصين تستوجب موافقة البرلمان إذا دخلت ضمن موازنة 2020
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إيران لميليشياتها وأحزابها في العراق..لاخير فيكم
السوداني مرفوض شعبيا رغم إصرار صالح والحلبوسي والأحزاب ومن ورائهم إيران على ترشيحه لرئاسة الوزراء
موانىء العراق تحت سيطرة الصدر والحكيم والمالكي و100 مليون دولار يوميا لصالح الميليشيات من مزاد بيع العملة!
متظاهروا العراق:السيستاني صمام أمان لحكومات الفساد
مرجعية السيستاني ترفض اِسقاط نظام الفساد والخيانة
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الحكيم يقدم التعازي لعائلة سليماني
بالصور..العامري والخزعلي بتظاهرة حشدوية أمام السفارة الأمريكية بهتاف..عاشت إيران والموت لأمريكا
متظاهروا الناصرية يغلقون شركة ” كالة “الإيرانية في المحافظة
وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
السيطرة على الحاجز الأول من جسر السنك من قبل المتظاهرين
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- اذاعة INN