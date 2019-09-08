مصدر:فتح منفذ القائم مع سوريا قريباً

مصدر:فتح منفذ القائم مع سوريا قريباً
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر، اليوم الاحد، بأن العراق وسوريا يستعدان لافتتاح المنطقة التجارية بينهما خلال الفترة المقبلة، بعد إعادة فتح منفذ القائم الحدودي.وكان من المقرر أن يتم فتح منفذ القائم، يوم أمس السبت، لكنه أجل إلى ثلاثة أيام أخرى وفقا لفرحان محمد الدليمي عضو مجلس محافظة الأنبار.ووثق الموقع اثناء جولة تفقدية المنطقة الحدودية بين البلدين ومراحل إنجاز منطقة التبادل التجاري التي من المتوقع أن يتم افتتاحها خلال أيام قليلة.ويرتبط العراق مع سوريا بثلاثة معابر رسمية، تحمل تسميات مختلفة على الجانبين، هي القائم من الجانب العراقي، الذي يقابله البوكمال في الجانب السوري، والوليد من جانب العراق، ويقابله التنف على الجانب السوري، ومعبر ربيعة من الجانب العراقي، يقابله اليعربية في سوريا.وأغلقت المعابر الثلاثة إثر سيطرة تنظيم داعش الارهابي، على مناطق شمالي وغربي العراق خلال العامين 2013 و2014، إضافة إلى مناطق شاسعة في الطرف الآخر من الحدود السورية.

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