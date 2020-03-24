مصدر:فريق الزرفي المفاوض من شخصيات نجفية ونواب سابقين

مصدر:فريق الزرفي المفاوض من شخصيات نجفية ونواب سابقين
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مقرب من رئيس الوزراء، عدنان الزرفي، الثلاثاء، أن الأخير شكل فريقا مفاوضا يتكون من شخصيات نجفية ونواب سابقين.وقال المصدر، إن “الأخير شكّل فريقاً مفاوضاً معه، في مؤشر على أنه لا يفكر في الانسحاب من مهمة تشكيل الحكومة”.وأضاف، أن “الفريق المشكل يتضمن سياسيين، ونواب سابقين، وشخصيات نجفية معروفة”، موضحاً أن “رئيس الوزراء المكلّف قد يبدأ بحراكه، من خلال فريقه التفاوضي، باتجاه القوى السياسية للحصول على أغلبية برلمانية داعمة له في تصويت منح الثقة في البرلمان، حتى وإن استمر رفض بعض الكتل له”.

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