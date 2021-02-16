مصدر:فشل المفاوضات بين الوفد الكردي والمالية النيابية حول الموازنة

مصدر:فشل المفاوضات بين الوفد الكردي والمالية النيابية حول الموازنة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر نيابي مطلع , الثلاثاء , عن فشل المفاوضات بين اللجنة المالية ووفد الإقليم برئاسة قوباد طالباني حيث انتهت المفاوضات دون توصل الى أي اتفاق .وأفاد المصدر, ان ” المفاوضات التي جرت بين اللجنة المالية النيابية ووفد الإقليم برئاسة قوباد طالباني امس انتهت دون توصل الى أي اتفاق ” , مبينة ان ” الوفد لم يأتي بجديد وكان مصرا على مطالبه السابقة”.وأضاف المصدر، ان “اللجنة المالية قد أبقت الفقرة التي تتعلق بالنفط كما كانت عليه في السابق وكذلك تم ادراج فقرة ان يسلم الإقليم كامل انتاجه من النفط كخيار آخر” .يذكر ان نائب رئيس الإقليم قوباد طالباني وصل الى بغداد عصر الاحد الماضي حيث عقد عدة اجتماعات مع اللجنة المالية النيابية لحسم الخلاف بشان مستحقات الإقليم بالموازنة وموضوع نفط الإقليم.

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