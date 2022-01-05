مصدر:فشل في الإتفاق بين الإطار التنسيقي والصدر بسبب المالكي والخنجر

مصدر:فشل في الإتفاق بين الإطار التنسيقي والصدر بسبب المالكي والخنجر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر من الاطار التنسيقي، عن اسباب “فشل” الاتفاق بين الاطار وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وتعذر عقد اللقاء المقرر يوم الأربعاء بين الجانبين.وأفاد المصدر ، ان “زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ابلغ رئيس وفد الاطار التنسيقي زعيم تحالف الفتح هادي العامري الذي كان يروم الذهاب الى الحنانة للقاء الصدر في مقر اقامته لاستكمال المفاوضات، بضرورة حسم بعض المسائل التي قد اشترطها الصدر خلال اللقاءين السابقين مع الاطار قبل كل شيء”.وبين ان “الامر يتعلق بحسم مشاركة رئيس تحالف دولة القانون نوري المالكي في الحكومة القادمة، اي رفض ترشيح الاخير لأي منصب حكومي في اشارة الى منصب نائب رئيس الجمهورية الذي يطمح له تحالف المالكي”.واضاف “كذلك ابعاد زعيم تحالف (عزم) خميس الخنجر عن الاطار التنسيقي ومنع الدخول معه في اي تحالفات مستقبلية وكل ذلك هي مجرد ضغوطات يمارسها الصدر على الاطار للقبول بالخارطة السياسية التي حدد ملامحها الاخير”.

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