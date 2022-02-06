مصدر:قاآني سيشرف ميدانيا على تشكيل الحكومة المقبلة

مصدر:قاآني سيشرف ميدانيا على تشكيل الحكومة المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر في الإطار التنسيقي، يوم الأحد، عن زيارة مرتقبة لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، إلى بغداد خلال الساعات المقبلة.وأبلغ المصدر، أن “قاآني، سيجتمع بقادة الإطار التنسيقي في ساعة متأخرة من الليلة، عشية جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقررة غدا الاثنين”.وأضاف المصدر، أن “الاجتماع سيناقش ترتيب الأوضاع والعمل على إعادة بناء البيت الشيعي، قبل الدخول إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية، عبر تقريب وجهات النظر بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري”.وتابع أن “الإطار لا يدعم مرشح محدد لمنصب رئيس للجمهورية، وسيتم الاتفاق أو تحديد مرشح محدد لهذا المنصب مع الساعات الأولى لانعقاد جلسة انتخاب رئيس للبلاد”.

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