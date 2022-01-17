مصدر:قاآني يجتمع مع زعماء الإطار التنسيقي لتوحيد الموقف الشيعي

مصدر:قاآني يجتمع مع زعماء الإطار التنسيقي لتوحيد الموقف الشيعي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أجتمع قائد “فيلق القدس” بالحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني ، الاثنين مع قادة الإطار التنسيقي في منزل الحكيم، وفق مصدر سياسي مطلع.وقال المصدر ، إن “قاآني عقد اجتماعا مع قادة الاطار التنسيقي في بغداد بهدف توحيد مواقف البيت الشيعي وبحث تشكيل تحالف يضم كل الاطراف السياسية الشيعية، وكذلك ملف تشكيل الحكومة الجديدة”.وكان قاآني قد وصل مساء الأحد إلى العراق في زيارة استهلها من النجف خلال جولة أجراها في مرقد الإمام علي، قبل أن يتوجه إلى مقبرة وادي السلام وزار مرقد محمد صادق الصدر، وأبو مهدي المهندس.ويسعى قاآني إلى ردم الفجوة بين القوى الشيعية لتشكيل جبهة موحدة تتولى تشكيل الحكومة العراقية المقبلة.ويسعى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لتشكيل حكومة “أغلبية وطنية” وهو ما ترفضه قوى الإطار التنسيقي التي تسعى جاهدة لإقناع الصدر بتشكيل حكومة توافقية يشارك فيها الجميع على غرار الدورات السابقة لكي تضمن لنفسها موطئ قدم في الحكومة.

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