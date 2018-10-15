مصدر:قادة العملية السياسية سرقوا 180 مليار دولار عبر نافذة بيع العملة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر مطلع في ديوان الرقابة المالية، اليوم الاثنين، بأن العراق فقد 280 مليار دولار بسبب تورط قيادات سياسية ببيع وشراء الدولار بالبنك المركزي.واضاف المصدر، الذي كان يعمل في ديوان الرقابة المالية ، إن “قيادات في الخط السياسي الاول وبعض الوزراء ونواب وتجّار ورجال اعمال وبعض الشركات المالية والبنوك الاسلامية وغيرها متورطين طوال العشر سنوات الماضية بعمليات بيع وشراء الدولار في مزاد البنك المركزي، مؤكدا “فقدان 280 مليار دولار من خزينة الدولة العراقية”.واوضح ان “هيئة النزاهة ومجلس القضاء الاعلى على علم بموضوع تورّط هذه الشخصيات بعمليات بيع وشراء الدولار في مزاد البنك المركزي والتي بسبب التراخي أهُدرت ملايين الدولارات بسبب فرق البيع والشراء للعملة”، موضحا ان “ملايين الدولارات تم تهريبها خارج العراق بواسطة تجّار وصيارفة وهميين وشركات تحويل مالي”.واضاف المصدر الذي احيل مؤخرا للتقاعد أن “تقارير سابقة صدرت عن احدى المؤسسات الرقابية المرتبطة بالدولة العراقية كشفت بان 280 مليار دولار مفقودة من خزينة الدولة العراقية منذ عام 2003 إلى الان”، موضحا ان “التقارير تؤكد اختفاء 100 مليار دولار ، اضافة إلى 180 مليار دولار مسروقة من مزاد البنك المركزي”.يذكر ان وزير الموارد المائية السابق محسن الشمري رجح مؤخرا استرجاع 500 مليار دولار لخزينة العراق إذا ما طبق قانون “من أين لك هذا؟”.