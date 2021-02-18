مصدر:قاضي النزاهة في الموصل يفرج عن مسؤولين فاسدين

مصدر:قاضي النزاهة في الموصل يفرج عن مسؤولين فاسدين
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الموصل/شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر محلي، الخميس، بأن قاضي النزاهة بمحافظة نينوى، أمر بإطلاق سراح عدد من المسؤولين بمحافظة نينوى بكفالة مالية.وقال المصدر، إن “المسؤولين الذين تم الإفراج عنهم، هم كلا من نائب المحافظ للشؤون الفنية حسن العلاف، ومسؤول مكتب المحافظ وأيضا مدير مجاري نينوى”.وأضاف المصدر، أن “قاضي النزاهة قرر الإفراج عن المتهمين بكفالة مالية قدرها 100 مليون دينار عن التهم المنسوبة لهم، والتي تتعلق بفساد مالي وإداري”.

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