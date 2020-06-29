مصدر:قرار شيعي باستضافة الكاظمي في البرلمان حول القبض على عناصر من الحشد الشعبي!

مصدر:قرار شيعي باستضافة الكاظمي في البرلمان حول القبض على عناصر من الحشد الشعبي!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف مصدر نيابي , الاثنين , عن تقديم تحالف الفتح طلبا لاستضافة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في البرلمان لمناقشته بعدة قضايا خاصة الأمنية والصحية, مشيرا الى ان قرار الدعوة تم خلال اجتماع سياسي لقيادات الفتح لمنزل العامري يوم امس الاحد .وأفاد المصدر ، ان ” الاجتماع الذي عقد امس الاحد بمنزل رئيس تحالف الفتح الذي ضم عددا من قيادات تحالف الفتح وبعض القيادات السياسية الشيعية قرر دعوة رئيس الوزراء للاستضافة تحت قبة البرلمان”.وأضاف المصدر الذي فضل عن كشف هويته ان “المجتمعين ناقشوا التطورات الأمنية الأخيرة ومدى خطورتها واعتبروها واحدة من الأمور الصعبة التي كادت ان تؤدي الى صدام بين الحشد ومكافحة الارهاب  ” .وأوضح المصدر ان ” الاستضافة أيضا ستشمل طرح عديد من الأسئلة حول خطط الحكومة لمواجهة تفشي وباء كورونا واجرائتها بشان الخروج من الازمة الاقتصادية ” . 

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