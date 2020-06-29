مصدر:قرار شيعي باستضافة الكاظمي في البرلمان حول القبض على عناصر من الحشد الشعبي!

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وزير الشباب يوجه بإيقاف إجراءات الاستثمار في نادي الاعظمية الرياضي
زيدان:اللاعبين رافايل فاران وسيرخيو راموس أفضل ثنائي دفاع في النادي الملكي
قبل نهاية الشهر الجاري..إنطلاق الدوري الفرنسي
نائب مصاب بالكورونا يحمل وزير الرياضة مسؤولية وفاة أحمد راضي
هادي يعبر عن سعادته في اللعب مع فريق سوفيتوف الروسي
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الحوار الأمريكي العراقي في ظل حكومة التبعية..مصالح البلاد أسبقية متأخرة
محور المقاومة من “كلا كلا أمريكا” إلى”أهلا أهلا بالحبيبة “!!
حكومات العراق الأسوأ عالميا وعلى واشنطن إنقاذ البلاد من النفوذ الإيراني
العراقيون يعيشون أسوأ أيامهم في ظل حكومة الميليشيات والفساد والفشل
لن يستقر العراق ولا مستقبل له إلا بحل ميليشيات الحشد الشعبي
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قاآني في زيارته الثانية للعراق لتأكيد المصالح الإيرانية في الحوار الأمريكي العراقي
لن يغادر العراق من أزمته المالية بإستمرار سرقة المال العام والفشل الحكومي
#اشتعلت_روحك_خامئني..هاشتاك عراقي بعد تدخله السافر في الشأن الداخلي
المصالح والمحاصصة مفتاح تمرير حكومة الكاظمي
كارثة مالية في العراق جراء الفساد والفشل
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