مصدر:قضاء زيدان يؤجل محاكمة قتلة الهاشمي للمرة الرابعة

مصدر:قضاء زيدان يؤجل محاكمة قتلة الهاشمي للمرة الرابعة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قرر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة محاكمة قتلة الشهيد هشام الهاشمي للمرة الرابعة على التوالي.وقال مصدر قضائي، إنه “تقرر تأجيل جلسة محاكمة قتلة الشهيد هشام الهاشمي إلى 31 آب المقبل”.يذكر انه مرت عامان على جريمة اغتيال الخبير والباحث الأكاديمي العراقي هشام الهاشمي أمام منزله في حي زيونة شرقي بغداد وعلى الرغم من ظهور القاتل واعترافه بتنفيذ الجريمة خلال شهادة بثتها وزارة الداخلية العراقية، إلا أن محاكمته لا تزال تشهد عرقلة وتأجيل للمرة الرابعة بضغط من ميليشيا كتائب حزب الله.

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