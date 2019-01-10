مصدر:قوة من مكافحة الإرهاب والحشد إنزلت العلم الكردي من مقار الأحزاب الكردية في كركوك

مصدر:قوة من مكافحة الإرهاب والحشد إنزلت العلم الكردي من مقار الأحزاب الكردية في كركوك
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كركوك/شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر أمني، الخميس، بان قوة من مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي، انزلت علم كردستان من مقار الأحزاب الكردية في كركوك.وافاد المصدر، ان “قوة أمنية من جهاز مكافحة الإرهاب والحشد الشعبي قامت اليوم بإنزال علم كردستان من مقار الأحزاب الكردية في كركوك”.وكان محافظ كركوك وكالة، راكان سعيد الجبوري، قد أصدر الأربعاء (9 كانون الثاني 2019)، توجيهاً، رداً على رفع علم إقليم كردستان في مقرات حزبية بالمحافظة، فيما حذر من إثارة النعرات في المدينة.وقال الجبوري في بيان صادر عن مكتبه، إنه يدعو “أهالي كركوك الحبيبة بجميع مكوناتها، لعدم الانجرار وراء المزايدات السياسية والتي لا تهتم بأمن المواطن وخدمتهم واستقرارهم وتعمل على اثارة النعرات بين مكونات كركوك”.وطالب وفق البيان “المسؤولين عن (رفع علم كردستان) بإنهاء هذا المظهر للحفاظ على الامن”، وحملهم “مسؤولية ما حصل وما قد يحصل”.وأكد المحافظ “إصداره توجيها للقوات الامنية لإعادة الامور لما كانت عليه”، معتبراً أن “هذه الحالات تحمل مخالفات قانونية ودستورية من بينها خرق قرارات مجلس النواب الباتة ومحكمة القضاء الإداري. ولا يمكن القبول بخرق القوانين”.وأضاف، أن “ما جرى يسهم في تشجيع الارهاب والنفوس الضعيفة غير المسؤولة لإشاعة الفوضى”، داعياً القيادة العامة للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء “للتدخل العاجل وانهاء هذه المظاهر وعدم اتخاذ اي قرارات او اجراءات دون التنسيق مع اللجنة الامنية بالمحافظة لحساسية وضع كركوك وما شهدته طيلة الاشهر الماضية من استقرار وتعايش لم تشهده من قبل”.

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