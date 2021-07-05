مصدر:كاتانيتس فسخ عقده مع الاتحاد العراقي بسبب عدم استلامه لرواتبه منذ 6 أشهر

مصدر:كاتانيتس فسخ عقده مع الاتحاد العراقي بسبب عدم استلامه لرواتبه منذ 6 أشهر
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قرر مدرب المنتخب الوطني العراقي السلوفيني سريتشكو كاتانيتس، فسخ عقده بالتراضي مع الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي.وقال مصدر مقرب من المدرب في حديث ، ان”الاخير قرر فسخ عقده مع الاتحاد العراقي، بسبب عدم استلامه لأي رواتب منذ 6 اشهر”.واضاف، انه”منزعج من كثرة الحديث عن مستقبله وتسريبات من اعضاء الهيئة التطبيعية بشأن عقده الى الصحافة، كما انه يشعر بوجود لوبي ضده في المنتخب”.

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