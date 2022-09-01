مصدر:لجنة الكاظمي التحقيقة حول أحداث الخضراء ستذهبت إلى تالفة الورق

مصدر:لجنة الكاظمي التحقيقة حول أحداث الخضراء ستذهبت إلى تالفة الورق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس، عن مباشرة اللجنة التحقيقية باحداث الخضراء الاخيرة التي وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيلها بعد بيان مقتدى اول امس.وقال  المصدر،  إنه “عندما شهدت المنطقة الخضراء الاحداث الاخيرة شكل رئيس مجلس الوزراء لجنة تحقيق فورية  برئاسة القيادي في منظمة بدر قاسم الاعرجي لكن لم يكن بالمقدور التحرك في ظل اجواء ساخنة وتفاقم المشهد حول المقتربات وسقوط الهاونات”.واضاف المصدر، ان “اللجنة باشرت بشكل عملي التحقيق فور الانتهاء من بيان الصدر يوم امس بعد انسحاب المتظاهرين من الخضراء ومقترباتها”، مؤكدا ان “جميع الكاميرات التي توثق اجزاء واسعة من حقيقة المشهد قيد الفحص والتدقيق خاصة وان هناك شهداء وجرحى من القوات الامنية وعدد اكبر من المتظاهرين”.وتوقع المصدر ان “يتم اكمال التحقيق خلال ايام قليلة ورفعها الى الكاظمي من اجل اطلاع الراي العام حول مجريات ماحدث”، نافيا ان “تكون هناك اعدامات حصلت كما يروج حاليا في بعض منصات التواصل الاجتماعي”.يذكر ان الأعرجي ترأس سابقا لجنة  التحقيق في قصف منزل الكاظمي بطائرة مسيرة تابعة لميليشيا العصائب وذهبت اوراق اللجنة كما باقي اللجان المئوية إلى تالفة الورق.

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