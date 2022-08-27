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الإطار يدعو إلى عقد جلسة برلمانية لتشكيل الحكومة الجديدة
الجيل الجديد يطالب بربط رواتب موظفي الإقليم في بغداد للقضاء على ظاهرة الفضائيين
مصدر:مؤتمر حديثة العشائري انعقد بـ”فلوس”الحلبوسي بالضد من مؤتمر الكربولي والفهداوي!
نائب سابق:حكومة البارزاني تسرق نفط الموصل يوميا
ائتلاف المالكي:الحلبوسي أحد أسباب الأزمة السياسية
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الجيل الجديد يطالب بربط رواتب موظفي الإقليم في بغداد للقضاء على ظاهرة الفضائيين
نائب سابق:حكومة البارزاني تسرق نفط الموصل يوميا
المالية النيابية:لايمكن إقرار موازنة بوجود حكومة تصريف أعمال
وزير الكهرباء يوجه بسرعة إنجاز محطة الانبار الغازية المركبة
التخطيط:الراتب الشهري للموظف سيكون من خلال رقمه الإلكتروني
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