مصدر:مؤتمر حديثة العشائري انعقد بـ”فلوس”الحلبوسي بالضد من مؤتمر الكربولي والفهداوي!

مصدر:مؤتمر حديثة العشائري انعقد بـ”فلوس”الحلبوسي بالضد من مؤتمر الكربولي والفهداوي!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر مسؤول في محافظة الانبار، السبت، عن خفايا دوافع انعقاد مؤتمر عشائري مؤيد لتوجهات رئيس مجلس النواب الحالي محمد الحلبوسي في المناطق الغربية .وأفاد المصدر ، ان ” دواعي انعقاد مؤتمر عشائري في قضاء حديثة غربي الانبار، جاء بأوامر من زعيم حزب تقدم ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ردا على مؤتمر عقد في منزل وزير الكهرباء السابق قاسم الفهداوي لتشكيل تحالف سياسي جديد في الانبار يضم اكثر من 25 شخصية سياسية وعشائرية “.واضاف المصدر ان” المؤتمر العشائري الذي عقد في قضاء حديثة يوم امس تكفل بدفع كافة تكاليفه الحلبوسي لإيصال رسالة الى اعضاء التحالف الجديد من ان هذا المؤتمر لشق صفوفهم وايجاد جبهة مضادة لهذا التكتل واحداث خلافات داخلة باغراء بعض الشخصيات بأموال لكسب أصواتهم”.وأوضح، أن “الحلبوسي استخدم نفوذه من اجل ارغام بعض الشخصيات العشائرية للعدول عن موقفها الرافض لتوجهاته في محاولة تهدف الى اجهاض انشاء هذا التحالف الذي يسعى الى الاطاحة بحزب تقدم الذي تمكن من كسب تأييد كافة مدراء الدوائر الحكومية لتطلعاته مهددا من يخالفه بنقله من منصبه واستبداله بشخصيات اخرى مؤيدة لتوجهاته “.  يشار الى ان مدينة الرمادي احتضنت قبل” اكثر من اسبوع تقريبا ” اجتماعا لعدد من الشخصيات السياسية والعشائرية لتشكيل تكتل سياسي جديد في محافظة الانبار.

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