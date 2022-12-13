مصدر:محافظ الانبار يهدد بالانسحاب من تحالف الحلبوسي

مصدر:محافظ الانبار يهدد بالانسحاب من تحالف الحلبوسي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- هدد محافظ الانبار رئيس حزب “التعاون” علي فرحان بإنهاء الشراكة مع الحزب، في وقت تتوسع الجبهات من الشمال والوسط لإزاحة الحلبوسي من السلطة وكرسي رئاسة البرلمان.قال مصدر سياسي مطلع ، إن “فرحان شرع بمحادثات مع تحالف الانبار وقيادات سياسية من اجل خوض الانتخابات تحت ظل حزبه التعاون الوطني بدلا عن تقدم”. واضاف ان “الخطوة تعد استباقية من قبل فرحان خشية استحواذ مقرب من الحلبوسي على المحافظة خلال الانتخابات المحلية لمجال المحافظات المقبلة وتكليفه كمحافظ لها لاستكمال الاستحواذ على مقدرات المحافظة”.واشار الى ان “الحلبوسي يسعى لانهاء الخلاف بأي ثمن سيما مع اعلان الطريقة النقشبندية وهي حركة دينية تهمين على جزء كبير من المكون السني الانسحاب من تقدم بسب ما وصف بهيمنة الحلبوسي”. الى ذلك اتهم القيادي في تحالف الانبار والمنشق عن تقدم حكمت جاسم زيدان، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بالتفرد بالقرار واستخدام المال السياسي لاقصاء خصومه. وقال زيدان في تصريح متلفز ، ان “القوى السياسية داخل تقدم تشعر بالتذمر من هيمنة مقربين من رئيس مجلس النواب وهي تسعى للانضمام لاي جهود سياسي بالضد منها”. واضاف ان “انسحاب التيار الصوفي وهو يمثل طيف واسع من المكن السني مؤشر على خسارة الحلبوسي الكثير من الجمهور وعدم قدرة المال العام التأثير على ميول الجمهور في المرحلة المقبلة”.

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