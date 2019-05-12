مصدر:محافظ البصرة الجديد من منظمة بدر!

بغداد/شبكة أخبار العراق- قال مصدر مطلع، الأحد، 12 أيار، 2019، إن كتل (التيار الصدري، الحكمة، بدر) داخل مجلس محافظة البصرة، تحركت لاقالة محافظ البصرة أسعد العيداني، فيما بين أن الحسم بيد الحزب الشيوعي.واضاف المصدر إن، “كتلة الحكمة عرضت على الكتل في مجلس البصرة إقالة المحافظ اسعد العيداني، واعادة توزيع المناصب بين الكتل المتحالفة”.وبين أن، “كتلة بدر اشترطت على الحكمة أن يكون منصب المحافظ في الفترة القادمة من حصة وزير الاتصالات السابق حسن الراشد ومحافظ البصرة الاسبق مقابل التحالف مع الحكمة”.وكشف المصدر أن، “كتلة الحكمة البالغ عددها (6) اعضاء وافقت على شرط بدر، بعد ان انضم للكتلة التابعة لعمار الحكيم اعضاء كتلة التيار الصدري البالغ عددهم (3) اعضاء، وكتلة الفضيلة البالغ عددهم (3)، اضافة الى اعضاء بدر البالغ عددهم (6)، اعضاء وبهذا يكون العدد (18) من أصل (34) عضوا في مجلس البصرة”.وأوضح أن، “العدد المطلوب من الاعضاء لأقالة المحافظة هو نصف زائد واحد، لذلك ينبغي ان يكون عدد المصوتين على اقالة المحافظ 19 عضوا في مجلس محافظة البصرة”.وتابع أن، “الحراك الذي يسعى لأقالة المحافط بحاجة الى انضمام عضو واحد، وهو الذي سوف يحدد مصير البقاء او الاقالة للعيداني”.وأضاف المصدر أن، “الحكمة تحركت على عضو مجلس البصرة عن الحزب الشيوعي جمعة الزيني من اجل اقناعه للانضمام الى فريق الحكمة لأكمال عملية نصف زائد واحد”.