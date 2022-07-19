مصدر:مدير زراعة بابل يجري تغييرات إدارية لصالح ميليشيا العصائب التي ينتمي لها

مصدر:مدير زراعة بابل يجري تغييرات إدارية لصالح ميليشيا العصائب التي ينتمي لها
آخر تحديث:

 الحلة / شبكة أخبار العراق- أعلنت مديرية زراعة بابل، اليوم الثلاثاء، إجراء جملة تنقلات وتكليف لموظفين في المديرية، وفق وثيقة رسمية، فيما بيّن مصدر محلي في المحافظة أن المكلفين الجدد ينتمون الى ميليشيا عصائب اهل الحق التي ينتمي لها المدير العام.وقال المصدر ، طالباً عدم الاشارة الى اسمه إن “مدير العام لمديرية زراعة بابل أصدر كتاباً بإعفاء عدد من الموظفين وتكليف آخرين بدلاً عنهم”.وأضاف المصدر أن “الأشخاص الذين تم تكليفهم جميعهم ينتمون إلى ميليشيا عصائب أهل الحق التي ينتمي لها مدير الزراعة ثامر عبد جاسم الخفاجي”.وان مدير زراعة بابل المدعو ثامر عبد جاسم الخفاجي من الميليشيا  وواردها يذهب إليها وليس الى خزينة الدولة .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *