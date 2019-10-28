مصدر:مذكرة قبض بحق النائب السابق حيدر الملا

مصدر:مذكرة قبض بحق النائب السابق حيدر الملا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- افاد مصدر مطلع، الاثنين، بأن مجلس القضاء الأعلى، اصدر مذكرة قبض بحق النائب السابق، حيدر الملا، بتهمة التحريض على التظاهر.وقال المصدر، إن “القضاء اصدر مذكرة قبض بحق حيدر الملا بتهمة التحريض على التظاهر”.

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