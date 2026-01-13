مصدرمسؤول: العامري يتدخل للدفاع عن محافظ الديوانية المتهم بالفساد

أفاد مصدر في مجلس محافظة الديوانية، اليوم الثلاثاء ( 13 كانون الثاني 2026 )، بأن المجلس صوّت على قرار تأجيل موعد استجواب محافظ الديوانية إلى يوم 3 شباط 2026، بعد إدراج الموضوع على جدول أعمال الجلسة الاعتيادية.بتدخل من زعيم ميليشيا بدر الإيرانية  هادي العامري لتسويف قضايا الفساد المتلبسة بحث القيادي في بدر المحافظ عباس الزاملي.وقال المصدر، إن “أعضاء مجلس محافظة الديوانية ناقشوا فقرة استجواب المحافظ، وصوّتوا في ختام النقاش على تأجيل الموعد إلى الجلسة المقررة يوم 3/2/2026، بهدف إتاحة مزيد من الوقت لاستكمال الملفات والأسئلة الموجّهة، وضمان حضور المحافظ بشكل رسمي تحت قبة المجلس”.يشار إلى أن مجلس محافظة الديوانية كان قد عقد، في السادس من كانون الثاني الجاري، جلسة طارئة صوت خلالها على سحب يد المحافظ لمدة 30 يوما وإحالته إلى لجنة تحقيقية، على خلفية شبهات فساد مالي وإداري وملاحظات تتعلق بأداء الخدمات وتنفيذ المشاريع داخل المحافظة، مع تكليف النائب الأول بإدارة شؤون الحكومة المحلية خلال مدة التحقيق.وتعود بدايات ملف الاستجواب إلى تحركات قادتها كتلة “إنقاذ الديوانية” داخل المجلس، حيث قدّم أعضاؤها ورقة استجواب رسمية بحق المحافظ على خلفية عدد من الملفات الإدارية والخدمية وتردي مستوى الخدمات في مركز المحافظة والأقضية والنواحي، مع مطالبات شعبية موازية بمساءلة الإدارة المحلية عن واقع المشاريع المتلكئة وحجم الاستجابة لمطالب المواطنين.

