مصدر:مسرور سيجري تغييرات في المناصب المهمة داخل حكومته

مصدر:مسرور سيجري تغييرات في المناصب المهمة داخل حكومته
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أربيل/شبكة أخبار العراق- افاد مصدر مطلع، السبت (20 تموز 2019)، بأن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، سيجري سلسلة تغييرات في المناصب الأمنية والإدارية في حكومته.وقال المصدر، إن “التغييرات ستشمل عدداً من المستشارين في الهيئات الخاصة بالإضافة إلى المسؤولين عن الملف الأمني والاقتصادي”.وأضاف، أن “التغييرات شملت كلاً من قائد شرطة أربيل ومدير أسايشها ووكيل وزير الثروات الطبيعية ومدير المنافذ الحدودية وعدداً من مدراء المكاتب، في خطوة لبدء العملية الاصلاحية التي وعد بها”.وأشار إلى، أن “مسرور بارزاني يرى ان هنالك أشخاص تسببوا بالكثير من الاخفاقات وخاصة من الفريق الذي كان يعمل مع نيجيرفان بارزاني رئيس الإقليم الحالي وعليه فأن مرحلة تغييرات كبيرة ستبدأ خلال الأيام المقبلة”.

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